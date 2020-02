In einem Meeting des DMS-Fachbeirats wurde die Ausrichtung für 2020 des Digitalisierungspartner für Retailbetriebe festgelegt. DMS-Gründer und CEO Michael Buchacher erklärte danach, worauf das Unternehmen nun den Fokus legen will: „Für heuer haben wir uns folgende Schwerpunkte vorgenommen: Erstens Instore Analytics, d.h. wie man aus dem Store eine Vielzahl belastbarer, datenschutzkonformer Daten erhält, diese intelligent verknüpft und in Echtzeit auswertet. Zweitens das verlängerte Regal (Virtual Shelf) weiter ausbauen, insbesondere für das Drop Shipping und gleichzeitig die Chancen dieser vielseitigen und innovativen digitalen Anwendung stärker kommunizieren. Drittens das Mitarbeiter-TV und -Radio für die interne und unmittelbare Kommunikation über dezentrale Standorte hinweg forcieren.“

In diesen Bereichen sehe man vor allem in Österreich großes Potenzial, wie Alexander Deopito betonte: „Die Digitalisierung im Handel ist nicht mehr aufzuhalten. Jeder Händler ist jetzt aktiv aufgefordert, zielgerichtet seine digitale Zukunft zu gestalten, um nicht letztendlich auf der Strecke zu bleiben.“ Der Handelsexperte war zwei Jahrzehnte im internationalen Topmanagement von Lidl und zuletzt als CEO von Lidl Österreich tätig, berät nun in einer Reihe von Beiräten und ist für die Boston Consulting Group weltweit als Senior Advisor aktiv.

Stephan Ritter, Digitalisierungsprofi der als Senior Director bei Publicis Sapient in Köln tätig ist und dort für den gesamten deutschsprachigen Raum als Industry Lead für Retail und Telco zuständig ist, plädiert wiederum für eine digitale Aufrüstung im stationären Handel: „Weltweit sehen wir, wie Retailer ihre Organisation daten- und somit kundenzentrisch aufstellen, um sämtliche Interaktionen zu verstehen und schneller auf wandelnde Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Dem physischen Store und seiner Kosten-/Nutzen-effizienten Digitalisierung kommt hierbei eine immer bedeutendere Rolle zu.“

Der Fachbeirat der DMS trifft sich drei bis vier Mal jährlich, gibt Impulse zur Unternehmens- und Branchenentwicklung und soll demnächst noch erweitert werden