Die neuen Digital Signage Lösung Transparent OLED Touch bieten eine Transparenz von 33 Prozent, die klassische transparente LCD-Lösungen (10 Prozent) deutlich übertrifft. Die selbstleuchtende OLED-Technologie ermöglicht eine Displaydesign ohne Hintergrundbeleuchtung oder zusätzliche seitliche Lichtquellen. Seit ihrer Markteinführung sind transparente OLED-Displays vor allem im Fashionretail, in der Gastronomie, im Messegeschäft und bei TV-Produktionen sehr beliebt. Die Möglichkeit, beliebige Inhalte flexibel auf Objekte hinter dem Display „zu projizieren“, eröffnet viele Einsatz-Szenarien.

Jetzt lässt sich die Anzeige auf dem Display durch direkte Nutzereingaben steuern. Die verwendete P-CAP-Sensor-Technologie ermöglicht dabei eine schnelle Reaktionszeit, die klassische IR-Touchscreens klar übertrifft. Das Display bleibt zudem ultra-schlank und besonders transparent.

Diese Signage-Lösung lässt sich auf vielfältige Weise einsetzen – beispielsweise als Kfz-Konfigurator für Showrooms. Dabei wird das Transparent OLED Touch Display vor einer Videowand aufgebaut, die ein neues Auto-Modell zeigt. Über ein komfortables Touchscreen-Menü auf der OLED Touch Signage konfigurieren Besucher des Showrooms den Wagen – und die Änderungen werden in Echtzeit auf der Videowand sichtbar. Auch Museen und Ausstellungen profitieren von der Technik und können zusätzliche Inhalte zu Exponaten auf interessante und interaktive Weise einbinden. In Kontrollräumen und Board Rooms wiederum sorgen das Zusammenspiel aus Bild-im-Bild-Darstellung mit intuitiver Gesten-Steuerung für mehr Produktivität. Auch Arbeitsabläufe in der Forschung und Entwicklung lassen sich so optimieren.