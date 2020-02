Griechenland, Malediven oder Südafrika? Die digitalen Flughafenscreens der Full-Service Digital Signage Agentur pilot Screentime bewerben mit Bildern aus fernen Ländern für Fotodienstleister CEWE dessen Fotobuch an ausgewählten deutschen Flughäfen. Gestartet ist die Kampagne beispielsweise am Flughafen Bremen, wo jährlich 1,15 Mio. ankommende Passagiere erreicht werden. Der Content der Kampagne wird individuell auf zwei Spezialformaten ausgespielt. Da die Screens genau wissen, wo die Passagiere herkommen, lassen sich die Fotos zielgruppengenau an die Destination der heimkehrenden Passagiere anpassen – mit Schnappschüsse aus den jeweiligen Urlaubsländern.

Für die Kampagne wurden exklusiv zwei Formate entwickelt, die das digitale Bewegtbild von CEWE optisch ansprechend in Szene setzen. Ein doppelseitiger 4K-Bildschirm in 55 Zoll erinnert bereits im Aussehen an die Fotobücher, in denen viele Heimkommer ihre Reiseerlebnisse festhalten. Ein analoger rotierender Aufsteller mit einem hinterleuchteten, austauschbaren Leuchtkasten unterstreicht die Werbewirkung der emotionalen Urlaubsbilder. Die Kampagne soll die Betrachter inspirieren, selbst ein Fotobuch mit den eigenen Eindrücken und Abenteuern zu gestalten und ihre Reise kreativ zu verlängern.

Damian Rodgett, Geschäftsführer von pilot Screentime meint: „Uns war von Anfang an klar: Je näher die Bilder und der Content an den persönlichen Eindrücken der Urlauber sind, desto wirkungsvoller ist die Kampagne von CEWE.“ Lisa Heißmeier, Projektmanagerin bei CEWE: „Die digitalen Exponate sind adaptiv auf jedem Flughafen einsetzbar und geben uns eine tolle Möglichkeit, die Passagiere auch bei ihrer Rückkehr weiter in Urlaubsstimmung zu versetzen.“

Grundstein für das smarte Digital-Signage-Projekt und seine minutiöse Aussteuerung ist die Basis-Software Scala. Dazu werden aus den jeweiligen lokalen Flughafeninformationssystemen die Echtzeitdaten eingelesen. Bereits 2015 hat pilot Screentime dazu ein Testprojekt am Flughafen Bremen implementiert. Anschließend sind zwei der digitalen Exponate dort fest installiert worden. 2020 soll die Kampagne deutschlandweit an weiteren Flughäfen ausgesteuert werden.