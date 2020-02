Mit seinem innovativen „Cingerine“ Digital Signage-System zeigt die Imaculix AG Informationen & Werbung auf digitalen Bildschirmen in hunderten von DOOH-, Einzelhandels-, Kino- und Festivallocations in der ganzen Schweiz und international. Als Schweizer Marktführer für Digital Cinema Signage strebt das Unternehmen eine nationale und internationale Marktdominanz im Bereich der großflächigen Digital Signage-Installationen an.

Zu seinen Kunden zählt Imaculix unter anderem Arena Cinemas, CinePool, Locarno Festival, Neo Advertising / Goldbach Group, Pathé Suisse, Pathé Tunisie, Road AG und das Zurich Film Festival.

Derzeit gesucht sind:

Spezialist für digitale Lösungen (m/w/x)

Full-Stack-Entwickler (m/w/x)

DevOps-Ingenieur (m/w/x)

Weitere Informationen zur Bewerbung bei Imaculix gibt es auf LinkedIN.