Der deutsche Netzwerkinfrastrukturausstatter Lancom Systems baut mit dem ISG-8000 sein Central-Site-VPN-Gateway-Portfolio weiter aus. Das neue Flaggschiff im Enterprise VPN- & SD-WAN-Portfolio von Lancom richtet sich sich große bis sehr große Netzwerkstrukturen.

Dabei nutzt das ISG-8000 moderne Verschlüsselungs- und Redundanzkonzepte und führt mit High Scalability VPN (HSVPN) erstmals eine Next-Generation SD-WAN-Technologie ein. Werkseitig unterstützt das Hochleistungs-Gateway 250 VPN-Gegenstellen, über Zusatzoptionen werden schließlich bis zu 3.000 VPN-Gegenstellen terminierbar.

Als Kern des Netzwerkes ermöglicht das Integrated Services Gateway mit seinen acht Gigabit Ethernet-Ports und zwei USB-Ports eine Vielzahl an Anwendungen. Seine zwei SFP+-Ports mit je 10 Gigabit steigern die Kapazität von Datentransfers zu Servern, Netzspeichern oder Switches. Um Ausfällen vorzubeugen verfügt das Gateway über zwei redundante Netzteile. Das Display in der Frontseite zeigt permanent verschiedene Geräteinformationen wie beispielsweise Temperatur, CPU-Auslastung und aktive VPN-Tunnel an.