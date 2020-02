Mit der Salzburg AG hat sich ein neues Unternehmen in die Siegerliste des IMPACT-Awards von Public-Space-Advertiser Epamedia eingetragen. Verantwortlich dafür war eine regionale Out-of-Home-Kampagne im Raum Salzburg, die von Epamedia konzipiert und umgesetzt wurde. Im dichten Außenwerbenetz des Out-of-Home-Experten machten Plakate und Citylights auf die jährliche Treue-Aktion des Stromanbieters aufmerksam. Unter dem Motto „Happy Frei-Tage To You“ wurde in der Kampagne – gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Agenturen Prock & Prock und Erdgeschoss entwickelt – auf verschiedene Vorteile der Salzburg AG hingewiesen, wie beispielsweise das der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt.

„Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir unseren langjährigen Kunden für ihre Treue danken und gleichzeitig die saubere Stromversorgung der Salzburg AG hinweisen“, sagt Daniela Kinz, Leiterin Konzernkommunikation Salzburg AG. Laut der IMPACT-Werbewirkungsstudie von Epamedia konnte die Botschaft bei der Zielgruppe nachhaltig kommuniziert werden. So wies die Kampagne bei relevanten Indikatoren wie Impact, Recall und Recognition sehr gute Werte auf und eroberte so in der Monatswertung Dezember den ersten Platz.