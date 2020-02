Out-of-Home-Spezialist Talon Outdoor eröffnet ein neues Büros in Deutschland mit Winfried Karst als Managing Director Europe an der Spitze. Vom neuen Standort in Wiesbaden aus soll Karst das Geschäft und die Präsenz von Talon in Deutschland und auf dem europäischen Festland auf- und ausbauen und dabei in enger zusammenarbeit mit dem geschäftsführenden Partner Adrian Skelton an die Londoner Zentrale reporten.

Karst war über 12 Jahre bei Kinetic als Mitbegründer und COO in Deutschland und Österreich sowie als CEO in der Schweiz tätig. Es folgten leitende Managementpositionen bei Amscreen Europe, Goldbach, ein 4-jähriges Engagement bei der Digital Signage Federation als European Vice President und zuletzt bei SK2 Solutions, einem Beratungs- und Medienunternehmen, das sich auf Kunden aus dem Bereich Healthcare und Media in Verbindung mit DooH fokussiert hat.