Thorsten Daniels stieß 2016 zu S&K. Er baute das Geschäftsfeld New Business auf und verantwortete die Segmente Cloud Marketplace, IT-Services, Value Added Services, Datenschutz, Außendienst sowie die S&K-Akademie. All diese Bereiche haben sich in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt und werden weiterhin Bestand haben. In Zukunft werden sie von den anderen Geschäftsführern Björn Siewert, Holger Kau, Oliver Kau und Markus Hollerbaum übernommen.

Bei einer Abschiedsfeier würdigte Björn Siewert die gute Zusammenarbeit. „Wir wissen die hervorragende Arbeit von Thorsten Daniels zu schätzen. Wir trennen uns in Freundschaft und wünschen ihm von Herzen das Beste auf seinem neuen Weg.“

Auch Thorsten Daniels fand würdigende Worte: „Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei Siewert & Kau und die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte.“ Eins ist sicher: Die Verbindung zwischen Thorsten Daniels und Siewert & Kau wird niemals ganz abreißen.