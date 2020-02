Mit Hauptsitz in Saint-Thibault-des-Vignes, Frankreich, und mit 40.000 Anlagen in mehr als 70 Ländern konzentriert sich die Acrelec GROUP SAS auf die Entwicklung von Kiosken, Drive-ins und Selbstbedienungskassen für viele der weltweit bekanntesten Restaurants und Einzelhandelsmarken, darunter McDonald’s, Burger King, KFC, Walmart, Carrefour und Auchan. Der japanische Cash-Management-ExperteGlory Global Solutions hat nun seine Beteiligung am Unternehmen mit einer Investitionssumme von 223 Mio. US-Dollar angekündigt, die beiden Unternehmen hatten bereits in der Vergangenheit miteinander gearbeitet.

Beide Unternehmen möchten mit der Partnerschaft neue Segmente und Kundengruppen erschließen. Glory will beispielsweise von Acrelecs Expertise im Bereich Selbstbedienungskioske, Click & Collect-Lösungen, Service-Optimierung von Drive-ins sowie bei IoT (Internet-of-Things) und künstlicher Intelligenz (AI) profitieren. Acrelec wird im Gegenzug dabei unterstützt, seinen Umsatz zu steigern und die Dienstleistungen weltweit zu verbessern. Dazu integriert der Anbieter Glorys Bargeld-Automatisierungslösungen in seine Systeme, um das Angebot der Zahlungsoptionen für Verbraucher, die Selbstbedienungskioske und -kassen verwenden, zu erweitern.

Jacques Mangeot, Co-CEO von Acrelec kommentiert: „Die Investition von Glory bedeutet den nächsten aufregenden Schritt für unser Unternehmen und stellt eine großartige Chance für unsere Kunden und unser Team dar. Nach langjährigen Bemühungen, die geschäftsinternen digitalen Bedürfnisse zu befriedigen, sind wir nun bereit, den nächsten Schritt für unsere innovativen Smart-Store-Lösungen der nächsten Generation einzuführen. Unsere stylische, hochwertige Hardware wird von einer kompletten Bandbreite innovativer KI-Software profitieren, die den Umsatz steigern und die Servicegeschwindigkeit erhöhen wird.“ Seine Kunden wird Acrelec weiterhin mit seinem bestehenden Management-Team und seinen Mitarbeitern sowie mit seinen Marken, Forschungszentren und Produktionsanlagen auf der ganzen Welt betreuen.