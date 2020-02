Bisher galt bei Messen und Events: Je hochauflösender der Screen, desto besser. Transparente Videowände spielten kaum eine Rolle, da diese bisher auch nur in sehr groben Auflösungen oder – mit etwas besserer Auflösung – nur als Festinstallation lieferbar waren. Mietbare transparente Module, die individuell an die Bedürfnisse von Event, Location und Content angepasst werden können, gab es wenig bis selten. Screen Visions hat den Trend in der Veranstaltungsbranche erkannt und bietet ab März 2020 erstmalig das mietbare transparente System INFiLED AM an.

Die Lösung in einer 9,3 mm Black-Face-Ausführung verfügt über Transparenz von 80 Prozent sowie eine schlanke Bauweise von nur 58 Millimetern. Das erlaubt vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise auf Bühnen, an Fassaden oder auch als Raumteiler beziehungsweise zum Einbau in bestehende Bauten. Darüber hinaus bringen die mechanischen Features des INFiLED AM auch logistische Vorteile mit sich: Mit einem Gewicht von 5,6 kg pro m² lassen sich auch an Orten mit wenig Tragekapazität wie beispielsweise an Decken oder im Dach große Systeme realisieren. Die Modulgröße von 1,20 m x 1,20 m ermöglicht die Installation großer Systemflächen mit geringem Personal- und Zeitaufwand. Eine integrierte Kabelführung für die Strom- und Datenzufuhr ermöglicht einen sauberen Aufbau ohne große Kabelbäume. Besonders effizient: Mit den neuen Flightcases können bis zu 1000 m² Modulfläche in nur einem LKW transportiert werden.

Oliver Hahn, Account Director Sales & Event bei Screen Visions, ist begeistert von dem System: „Nicht immer ist eine möglichst hohe Bildauflösung der entscheidende Faktor. Über die Transparenz lassen sich tolle Effekte erzielen, die wir bisher kaum bei Veranstaltungen oder Messen gesehen haben. Mit dem System können unterschiedliche Bildebenen und so auch immer wieder neue Looks geschaffen werden. Der Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt.“