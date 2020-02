Der Wiener Spezialist für digitale Kundenkommunikation am Point-of-Sale, die Digitale Mediensysteme GmbH (DMS), erweitert ihr Content-Angebot mit werbewirksam aufbereiteten Umfrageergebnissen von Sentibar. Die DMS ist als Digitalisierungspartner für Retailbetriebe im deutschsprachigen Raum vom Standort in Wien-Ottakring aus projektbezogen auch in Italien, Slowenien und Ungarn aktiv. Sentibar schafft künftig mit datengetriebenen Content-Lieferungen mehr Sichtbarkeit, Reichweite und Interaktion für deren Online-Auftritte. Eine automatische Content-Recherche und -Produktion sorgt kontinuierlich für individuell auf das Corporate Design der jeweiligen Kunden abgestimmte Inhalte in verschiedenen Formaten.

Die neuen Inhalte sollen bei Betrachtern ein höheres Interesse wecken und eine emotionale Beteiligung erzeugen. Mario Mersich, Creative Head bei DMS, erklärt: „Auf der Suche nach positivem Content für Kunden aus der sensiblen Bank- und Finanzbranche sind wir bei sentibar fündig geworden. Wir verbinden die Kampagnen unserer Kunden gezielt mit Infotainment, steigern damit die Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte und reduzieren die gefühlte Wartezeit.“