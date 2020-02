Das Highlight im neuen Bosch Powertrain Solutions Foyer in Stuttgart ist eine dynamische und vielfältig einsetzbare Virtual Network Wall. Die Medientechnik für die flexible Installation plante der AV-Technik Experte Macom. (mit Video)

Ob zum Dialog, in der Themen- und Produktkommunikation oder als Veranstaltungszentrum – Das neue Foyer für Antriebsstrang-Lösungen im Bosch-Hauptquartier in Stuttgart verwandelt sich dank modularer Architektur und medialer Inszenierung flexibel passend zur Nutzung des Raumes. Das Highlight bildet eine dynamische und vielfältig einsetzbare Virtual Network Wall. Die von der Decke hängenden Displays können an einer Schiene laufend frei im Foyer platziert werden. Die Planung übernahm die Macom Group.