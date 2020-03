Anfang März hatte der koreanische Hersteller LG Electronics seine Reseller zur hauseigenen LG Convention in Frankfurt geladen, um dort unter anderem seine Produktneuheiten aus dem OLED- sowie LCD-Line-up für das Jahr 2020 vorzustellen. Auf der Hausmesse die als Ersatz für den ausgefallenen Auftritt von LG auf der ISE veranstaltet wurde, zeigten LG und Peerless erstmals einem größeren Publikum auch den neuen DS-LEDCLAAF-3X3 Trolley von Peerless-AV. Der Trolley ist speziell für die LG 130” All-in-One LED Info-Screens (LAA015F) entwickelt worden, um sowohl die funktionellen als auch ästhetischen Anforderungen des LED-Großbildschirms zu erfüllen.

„Für unseren neuen 130 Zoll Screen benötigten wir eine professionelle Lösung, die die Vielseitigkeit und das ästhetische Design der neuen Komplettlösung hervorhebt“, erklärt Kevin Haase, Marketing Manager LG Electronics Information Display DACH. „Dabei legten wir besonders großen Wert auf Qualität, eine einfache und schnelle Einrichtung sowie die Möglichkeit, die Exponate auf einem fahrbaren Stand zu bewegen. Der LED-Ständer von Peerless-AV erfüllte diese Anforderungen perfekt und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir auf dem Markt gefunden haben.“

Peerless AV setzt bei dem neuen Trolley auf einen robusten Rahmen, einfache Montage und einem auf Vielseitigkeit ausgerichteten Design. Integratoren können die große LED-Anzeigekonfiguration schnell und einfach als feste oder mobile Lösung montieren, je nachdem, ob sie von Raum zu Raum transportiert werden muss. Denn durch eine übliche Tür passt kein 130“ LED Screens. Dank des schlanken, modularen und platzsparenden Designs wird nur minimale Bodenfläche benötigt. Ein integriertes Kabelmanagement sorgt dabei für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild. Das Produkt wird von Peerless-AV nach dem UL2442-Standard getestet, um ein zuverlässiges Maß an Sicherheit in jeder professionellen oder öffentlichen Umgebung zu gewährleisten.

Nach der LG Convention wurden der LG 130” All-in-One Screen mit dem Peerless-AV-Trolley im LG-Ausstellungsraum in Eschborn (HQ) installiert. Darüber hinaus plant LG neue Ausstellungsräume in deutschen Städten zu eröffnen, wo die Screens ebenfalls mit dem Trolley von Peerless-AV gezeigt werden. Auch wird die Lösung auf dem diesjährigen Digital Signage Summit Europe in München (1. und 2. Juli 2020) zu sehen sein.