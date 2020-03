Bisher war der Zugang zum digitalen Schulungsangebot von AVIXA an Mitgliedschaftsstufen und somit Gebühren gekoppelt. Ab sofort ist das gesamte Programm, bis einschließlich 12. Juni, kostenfrei für alle Mitglieder zugänglich. Nicht-Mitglieder müssen sich lediglich zur kostenlosen AVIXA-Basic-Mitgliedschaft anmelden. Der Verband lädt damit die gesamte AV-Branche ein, sich in neue Themen einzuarbeiten und sich fortzubilden, um den Blick in diesen herausfordernden Zeiten in die Zukunft zu richten.

Anmelden zum kostenlosen Online-Angebotkann man sich unter: https://www.avixa.org/de/avixa-steht-zur-av-branche