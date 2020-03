Liebe Digital Signage Industrie, es sind herausfordernde Zeiten für uns alle, persönlich wie für die Unternehmen. Wir hoffen sehr, es geht Ihnen gut. Die kommenden Monate werden uns allen viel abverlangen und wir hoffen auf einen starken Zusammenhalt, diese außerordentliche Krise solidarisch zu überstehen.

Heute bitten wir Sie um 5 Minuten ihrer Zeit, um ein paar Fragen zum aktuellen Branchenklima zu beantworten. (The survey is also available in English) Die Ergebnisse werden, wie immer bei invidis, direkt nach Abschluß in der kommenden Woche veröffentlicht. Helfen Sie uns und der Branche die aktuelle Stimmung zu erfassen.

Wir wünschen Ihnen alles Beste, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf.

Ihr invidis-Team München