Der Changi Airport in Singapur, einer der größten Verkehrsknotenpunkte in Asien, eröffnete im vergangenen Jahr in seinem neuen 3.000m² großen Shopping- und Entertainment-Komplex „Jewel“ das einzigartige Changi Experience Studio. Aufwändige Projektionstechnologie und ein speziell designter Software-Framework verwandelt beliebige Objekte in eine interaktive Projektionsfläche für digitale Medien.

Link zum Video auf vimeo

Faszinierend sind auch die projizierten Schmetterlinge, die Besucher durch das Studio führen, inspiriert vom echten Schmetterlingshaus im Flughafen. Interaktive Spiele unterhalten die Besucher und zeigen den Flughafenalltag. Der multimediale Ort soll Inspiration und Erholung spendieren. Die aufwändige Medientechnik planten die AV-Experten der Macom Group.