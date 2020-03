Auch wenn das Ausmaß der Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft schwer vorhersehbar sind, werfen die Dossiers und Whitepaper von Statista einen Blick auf mögliche Szenarien der Pandemie. Darüber hinaus bietet die Statistik-Plattform Deep Dives zu allen besonders stark von der Krankheit betroffenen Ländern und Regionen. Die Daten macht Statista kostenlos und zentral auf seiner Webseite zugänglich.

„Als Datenportal sind Informationen unser Geschäft. In Zeiten wie diesen entsteht eine Verantwortung diese möglichst niedrigschwellig bereitzustellen: Bereits seit letzter Woche sind alle Dossiers und Statistiken rund um COVID-19 kostenlos verfügbar. Verlässliche und wissenschaftlich geprüfte Daten sind in einer solchen Situation unerlässlich. Nur so umgehen wir Unsicherheiten und dämmen Fehlinformation ein“, so Statista in der Mitteilung.