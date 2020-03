Die Ausbreitung des Coronavirus ändert viel im Alltag für Schüler, Studenten, Professoren und Manager. Vodafone will Krankenhäusern, Universitäten und Schulen sowie Firmen in der Krise helfen und stellt dazu seinen Kunden verschiedene zusätzliche Dienste und Services kostenfrei zur Verfügung.

Der 4-Punkte-Plan beinhaltet:

Kostenfreie Nutzung von Microsoft Teams inklusive Office 365 und Videokonferenzen bei One Net Business

Mehr Bandbreite für kritische Infrastrukturen

Messenger-Dienste für Polizei, Feuerwehr und Pflegedienste

Social Media-Dienste nutzen ohne Datenvolumen zu verbrauchen

So erhöht Vodafone bei Bedarf kurzfristig und ohne zusätzliche Kosten die verfügbaren Bandbreiten für Unternehmenskunden und öffentliche Einrichtungen, damit der verstärkte Einsatz von digitalen Tools zuverlässig und schnell gelingt. Mitarbeitern im Home Office stellt Vodafone den mobilen Router GigaCube für Geschäftskunden ab sofort und bis zum 30. Juni mit unbegrenztem Datenvolumen bereit.

Kostenlose Services für Education & Business

Für Schulen, Universitäten und Unternehmen wird Office 365 und Microsoft Teams für 6 Monate kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit Microsoft Teams arbeiten beispielsweise Lehrer mit ihrer Schulklasse online gemeinsam an Dokumenten und können den Unterricht per Video- oder Audio-Chat aus dem Home Office gestalten. Professoren können so digitale Vorlesungen an Studenten richten und Projektteams aus dem Arbeitsalltag virtuell zusammenarbeiten. Unternehmen, die das Telefonsystem One Net Business von Vodafone nutzen, können in den nächsten Monaten ohne zusätzliche Kosten auch Videokonferenzen und virtuelle Meetings nutzen.

Seinen privaten TV-Kunden bietet der Netzbetreiber mehrere spezielle Entertainment-Angebote für Erwachsene und Kinder, während Mobilfunkkunden in den Red- sowie Young-Tarifen mit dem Social-Pass vorerst ohne Limit Instagram, Facebook, TikTok und Co nutzen dürfen. Auch Polizei, Feuerwehr und Pflegeeinrichtungen unterstützt Vodafone mit einem speziellen Messenger-Dienst, der den schnellen Austausch im Ausnahmezustand ermöglicht. Der gesondert gesicherte Messenger-Dienst ist bis September 2020 kostenfrei verfügbar und dient als zusätzlicher Kommunikationskanal auf dem Arbeitshandy.

„In Zeiten der Krise sind wir als Digitalisierungskonzern mehr gefragt als jemals zuvor. Wir wollen unseren Beitrag leisten für eine Gesellschaft, die trotz der Einschränkungen im Alltag weiter funktioniert“, so Vodafone CEO Hannes Ametsreiter. „Wir helfen Schülern im Kinderzimmer zu lernen. Wir helfen Professoren aus dem Wohnzimmer zu lehren. Und wir helfen Unternehmen den Betrieb unserer Wirtschaft aus dem Home Office in Gang zu halten. Und wir helfen unseren Sicherheitskräften schnell und sicher zu kommunizieren.“