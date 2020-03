Seit Mitte letzten Jahres kooperiert der Leipziger Softwarehersteller FIO Systems mit der 100%igen Ströer Tochter Neo Advertising, um die hauseigenen digitalen Informations- und Präsentationslösungen zur Immobilienvermarktung auf ein neues Level zu heben. Zu Beginn des Jahres wurde zudem die Software „FIO Live“ relauncht, die mit einem erweitertem Leistungsspektrum und neuen Funktionen aufwartet. So lässt sich beispielsweise per Zeitsteuerung die Ausspielung der Inhalte individuell gestalten. Zentral hochgeladene Inhalte können dank Mediathek uneingeschränkt für Systemanwender nutzbar gemacht werden.

„Mit der Expertise von NEO Advertising als Teil des Ströer-Konzerns im Rücken wollen wird künftig noch effektiver auf Kundenanfragen reagieren. Wir können kürzere Reaktionszeiten bieten – im Hinblick auf die Projektierung und natürlich auch hinsichtlich Lieferung und Support“, sagt Thomas Heinz, Projektmanager Sales Digital Signage bei FIO. „Außerdem haben wird dank der Zusammenarbeit weiterführende Services etabliert, was in der Vergangenheit ressourcentechnisch nicht so einfach möglich war, da unser Kerngeschäft ganz klar die Softwareentwicklung selbst ist”, erklärt Heinz.

Zu den positiven Synergieeffekte zählt FIO beispielsweise den Zugriff auf die Werbeanlagensatzung der jeweiligen Standorte. Kunden könnten dabei verbindlich prüfen lassen, ob das Anbringen der entsprechenden Displaylösung an der Wunschstelle überhaupt zulässig ist.