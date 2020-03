Ob Importzahlen, die am meisten verwendeten Gerätemarken in der Region oder die Segmente mit den größten Investitionen in Digital Signage: Wer diese und mehr Informationen zum Digital Signage Markt in Lateinamerika sucht, sollte einen Blick in den „Top 50 Digital Signage Companies in Latin America Report 2019“ von TOP 100 Connect werfen. Der Bericht enthält die wichtigsten Schlüsselzahlen zu den größten Playern auf dem Digital Signage Markt der Region, einschließlich einiger der Verkaufszahlen im Jahr 2018 und Kontaktinformationen. Teil der Rangliste sind jeweils 10 Unternehmen aus Mexiko, Mittelamerika, der Andenregion, Brasilien und aus dem Südkegel.

Zum ersten Mal präsentiert der Top 50 Bericht in diesem Jahr die Kommentare der Digital Signage-Unternehmer zu den Trends und Lösungen, die 2019 am häufigsten zu sehen waren, wie beispielsweise Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) oder dem Internet of Things (IoT). Weitere Themen sind die Herausforderungen und Hindernisse, denen sich die Branche für ihr Wachstum gegenübersieht.

Der Bericht lässt sich hier bestellen für 299,- USD.