Mitten in der Münchner Innenstadt gelegen, lockt das Dallmayr Delikatessenhaus seine Kunden mit einer großen Auswahl an Delikatessen – und künftig auch Digital Signage. Neben Brot, Käse, Fisch, Wein, etc. ist vor allem die Kaffeeabteilung das Highlight des Delikatessenhauses. Berühmt ist die Filiale in München auch für die hier gedrehten TV-Werbespots der Kaffeemarke.

Das berühmte Ambiente mit den frisch gerösteten Kaffeebohnen wollte seine Delikatessen auch im Schaufenster ansprechend und zeitgemäß präsentieren, darum wurden von Digital Signage-Integrator Wedeko vier 49″ LG Semi-Outdoor Bildschirme in den Schaufenstern verbaut.



Für eine stimmige Optik sorgt eine Einhausung im Firmen-CI von Dallmayr – die komplette Verkabelung und Ansteuerung der Bildschirme befindet sich darin. Die Bildschirme haben zudem eine hohe Helligkeit, damit Texte und Bilder gut sichtbar präsentiert werden.

Gesteuert werden die Bildschirme mit der Software VisuScreen cloud von Wedeko. Hierüber werden außerdem auch die insgesamt 32 Bizerba-Waagen-Displays im Inneren des Hauses individuell zeitgesteuert.