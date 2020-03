Die beiden japanischen Displayhersteller NEC Display Solutions und Sharp sind zwei relevante Anbieter im Digital Signage Markt. Während das Displaygeschäft der japanischen Sharp bereits 2018 für 3,8 Milliarden USD vom taiwanesischen Auftragsfertiger Foxconn übernommen wurde, war NEC Display Solutions bisher eine Tochter des japanischen IT- und Elektronikkonzerns NEC Corporation.

Laut Pressemeldung „wird das Joint Venture Sharp-NEC es beiden Unternehmen ermöglichen, auf ihren Stärken aufzubauen und die Visualisierungsanforderungen ihrer weltweiten Kunden zu erfüllen.“

NEC ist weltweit neben den beiden koreanischen Anbietern Samsung und LG ein führender globaler Anbieter von visueller Technologie und Digital Signage-Lösungen für eine Vielzahl von Märkten. NEC bietet als einziger Top 3 Anbieter sowohl Display als auch Projektion und LED-Lösungen an.

Sharp hat sich seit der Übernahme durch Foxconn auf die Entwicklung von professionellen LCD-Displays fokussiert. Sharp Consumer-Produkte (TVs und Haushaltsgeräte) werden hauptsächlich von der türkischen Vestel und anderen Lizenznehmern entwickelt und produziert.

„NEC bietet eines der breitesten Portfolios an visuellen Lösungen in der Branche, und mit einem beratungsorientierten Vertriebsansatz ist NEC als vertrauenswürdiger Berater und Anbieter von Gesamtlösungen anerkannt“, sagte Hisatsugu Nakatani, Präsident von NEC Display Solutions, Ltd. „Dieses Joint Venture zwischen Sharp und NEC Display Solutions wird Kunden und Partnern noch mehr Wert und Vorteile bringen, indem wir unsere hochmodernen Produktportfolios zusammen mit einer Reihe von professionellen Serviceangeboten erweitern. Sharp und NEC Display Solutions verfolgen den gleichen strategischen Ansatz für die Zukunft der visuellen Lösungen und konzentrieren sich dabei auf eine überragende Kundenzufriedenheit, die durch qualitativ hochwertige Produkte, eine hervorragende Verkaufsführung und den Aufbau engagierter Beziehungen ermöglicht wird.

„Die Kombination der internationalen Stärken von Sharp und NDS ergänzen sich gegenseitig“, so Fujikazu Nakayama, Senior Executive Managing Officer, Sharp Corporation und BU President, Business Solutions BU. „Wir erwarten von dieser Vereinbarung eine Vielzahl von Synergien, einschließlich Größenvorteilen und Geschäftserweiterungen in neuen Kategorien, einschließlich eines 8K+5G Ökosystems. Sharp ist der Ansicht, dass die Entwicklung von NDS als Joint Venture mit NEC zu unserem Geschäftswachstum beitragen wird, indem wir unser B2B-Geschäft verstärken und den Vertrieb ausweiten.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird die NEC Corporation 66% der Anteile an NEC Display Solutions an Sharp übertragen und eine 34%ige Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen behalten.

Das Joint Venture wird weiterhin NEC-Markenprodukte anbieten. NEC wird auch weiterhin die Produkte und Lösungen des Joint Ventures an seine Kunden auf der ganzen Welt verkaufen. Das Closing des Dels soll bis zum 1. Juli 2020 abgeschlossen werden.