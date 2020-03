Der Verwaltungsrat des Schweizer DooH-Netzbetreibers APG|SGA will neue Kompetenzen in den Bereichen „Digital/Data“ und „Human Resources/Talent“ in sein Gremium integrieren. Darum werden an der ordentlichen Generalversammlung im Mai Dr. Maya Bundt und Jolanda Grob als zusätzliche, neue Verwaltungsrätinnen vorgeschlagen. Die beiden verfügen über umfassendes Know-how in diesen Fachgebieten.

Der Verwaltungsrat der Schweizer APG|SGA AG wird laut einer Mitteilung an der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2020 Dr. Maya Bundt und Jolanda Grob als zusätzliche, neue Verwaltungsrätinnen vorschlagen. Maya Bundt ist Head Cyber & Digital Solutions der Swiss Re und in dieser Funktion für Cyber Strategy und Digital Risk Innovation verantwortlich. Sie leitet einen globalen Bereich, welcher neue Konzepte und entsprechende Marktlösungen im Bereich Digitale Risiken und Resilienz entwickelt und implementiert. Bundt ist seit 2003 bei Swiss Re in verschiedenen anspruchsvollen Führungspositionen tätig, unter anderem als Head IT Functional Management und Chief of Staff Group Strategy. Vor dem Wechsel zur Swiss Re war sie zuerst in der Forschung tätig und danach Management Consultant bei der Boston Consulting Group. Seit 2017 ist Bundt im Verwaltungsrat der Valiant Bank. Zudem ist sie u.a. Mitglied des WEF „Global Future Council for Cybersecurity“ und Partner „Governance of Digital Risks“ am International Center for Corporate Governance.

Jolanda Grob ist Chief Human Resources Officer der Zurich Versicherungs-AG und Mitglied des Executive Managements. Sie trägt die Gesamtverantwortung für das HR Management des Schweizer Geschäftes mit über 5.000 Mitarbeitenden inklusive dem HR Shared Services Center, das auch das globale Headquarter in Zürich bedient. Sie ist seit 2010 für die Zurich Insurance in verschiedenen HR Führungspositionen tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen in allen Bereichen des Human Resources Management. Zuvor war Grob Head of International Learning, Development & Talent Management bei Amgen im International HQ sowie in HR Führungspositionen bei Coca-Cola Schweiz, Unilever, Deloitte & Touche.