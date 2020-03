Signagelive und Infoview arbeiten seit mehreren Jahren gemeinsam an der Beratung und Optimierung von Signagelive als Lösung für Info-Screens in Dänemark. Die Designer von Infoview helfen dabei bei der Gestaltung der Inhalte, während Signagelive die Mitarbeiter in der Anwendung seiner Software schult.

Lars Aage Olesen, Geschäftsführer von Infoview, und sein Unternehmen wurden von Signagelive nun als Approved Agent für die Nordischen Länder, also neben Dänemark auch Schweden, Norwegen, Finnland und Island, bekannt gegeben.

Aferdita Qesku, Vertriebsleiterin von Signagelive: „Wir arbeiten jetzt seit über 6 Jahren mit Lars zusammen, und die Vereinbarung mit dem Approved Agent war für das Gebiet, in dem wir ein Wachstum erlebt haben, sinnvoll. Ein engagierter Vertreter in den Nordischen Ländern wird unseren bestehenden Kundenstamm unterstützen und unsere Absicht und unser Engagement zur Vergrößerung der Signagelive-Fußabdrücke in ganz Europa weiter unter Beweis stellen.“