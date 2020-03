Direct View LED-Hersteller Daktronics hat sich an der Series A Investment-Runde des MicroLED Start-ups X Display Company (XDC) beteiligt, die genaue Geldmenge wird in der Pressemitteilung allerdings nicht genannt. XDC spezialisiert sich auf Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Mikro-LED- und MikroIC-Technologien und Halbleiterkomponenten für den Einsatz in Display-Anwendungen. Darüber hinaus hat XDC eine Massentransfer-Prozesstechnologien entwickelt, die die Herstellung sehr großer Displays ermöglicht.

„Wir sehen Mikro-LEDs und die Produkte, die wir mit dieser Technologie herstellen können, als sehr viel versprechend an“, sagt Reece Kurtenbach, Präsident und CEO von Daktronics. Die MikroLED-Technologien von XDC sollen die Daktronics-LED-Displays mit engem Pixelabstand unterstützen und neue Lösungen ermöglichen, die in Bereiche von weniger als 1 Millimeter Zeilenabstand vordringen. „XDC ist ein Partner, der über IP und Fachwissen sowohl bei den Produktionsprozessen als auch bei den Kerntechnologien verfügt, die für die Herstellung von MikroLED-Displays erforderlich sind. In Verbindung mit unserer Teilnahme an dieser Investitionsrunde arbeiten wir mit mehreren anderen Entwicklern zusammen und planen, im Laufe dieses Jahres weitere Produktangebote für den Narrow Pixel Pitch (NPP)-Markt anzukündigen“, so Kurtenbach weiter.



MicroLEDs sind weniger als 50 Mikrometer groß und reduzieren den Platzbedarf für die Erzeugung von Pixeln erheblich. Die dünnen, leichten und energieeffiziente Festkörperbauelemente eignen sich sich sehr gut für den Einsatz in Vollfarb-Displays. MikroLED-Displays befinden sich noch im Anfangsstadium der Erschließung eines wachsenden Anteils des über 150 Milliarden Dollar schweren Displaymarktes, insbesondere in den Bereichen Mobiltelefon, Fernsehen, Beschilderung und Automobilanwendungen.

Auch XDC-CEO Randolph Chan kommentiert das Investment von Daktronics: „Mit unseren Wurzeln in der Massenübertragungstechnologie expandieren wir in den LED-Bereich mit einem beträchtlichen Potenzial auf dem Markt für Großanzeigen.“