Als neuer Distributionspartner für Haivision erweitert die Lang Baranday AG ihr Portfolio im Bereich AV over IP. Haivision mit Hauptsitz in Montreal ist ein Pionier für hochleistungsfähige Streaming-Lösungen und der Erfinder und Wegbereiter des SRT Protokolls (Secure Reliable Transport). Das Netzwerkprotokoll garantiert sichere Videoübertragung in hoher Qualität bei kurzen Latenzzeiten auch über instabile Netzwerke.

Nicola Votta, CEO bei Lang: „Wir schätzen die Zusammenarbeit und den Austausch zu den neuesten Entwicklungen im professionellen Streaming Markt. Dieser ist im heutigen Zeitalter nicht mehr wegzudenken. Die Produkte von Haivision ergänzen dabei unser bestehendes Produktportfolio perfekt.“

Bestehende und neue Nutzer von Haivision in der Schweiz können künftig Service von Lang zurückgreifen. Dieser beinhaltet den Verkauf und die Vermietung an den Fachhandel ebenso wie die damit verbundene Projektplanung, den technischen Support oder die Serviceleistungen.