Weischer.Cinema, der marktführende Kinowerbevermarkter der gesamten DACH-Region, verstärkt seinen Vertrieb mit einem prominenten Neuzugang. Ab Mai stößt Oliver Adrian zu dem inhabergeführten Unternehmen und übernimmt dort die neu geschaffene Position des Chief Sales Officer (CSO). In dieser Eigenschaft verantwortet Adrian künftig den gesamten Vertrieb des Kinogeschäfts in Deutschland. Zu seinen vorrangigen Aufgaben zählt es zudem, das Anfang des Jahres neu eingeführte Produkt- und Preismodell „Flex-Targeting“ und „Flex-Pricing“ am Markt zu etablieren und damit das Kinogeschäft im intermedialen Wettbewerb weiter auszubauen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, die programmatische Planung von Kinowerbespots sowie die automatisierte Abwicklung im Markt voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Oliver einen versierten Vermarkungsexperten gewinnen können, der nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend zu Weischer passt“, sagt Stefan Kuhlow, CEO von Weischer.Cinema. „Wir sind uns sicher, dass wir mit ihm im Management bestens aufgestellt sind, um die Bedeutung des Werbemediums Kino in einem zunehmend komplexer werdenden Markt weiter auszubauen.“

Oliver Adrian, 53, kommt von der AS&S Radio GmbH, wo er seit 2012 als Geschäftsführer tätig ist. In den acht Jahren stärkte er die Position der ARD-Werbung im Bereich Audio, gewann wichtige neue Mandanten und baute zusammen mit dem Vermarkter RMS die Online-Buchungsplattform AudiXchange auf. Zuvor war Adrian in führenden Positionen bei der Mediaagentur Mindshare, dem Vermarkter IP Deutschland sowie als Leiter Vermarktung bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tätig. Oliver Adrian ist verheiratet, hat zwei Kinder, und lebt mit seiner Familie in Frankfurt/Main.