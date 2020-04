In einem Brief wendet sich a/c/t an seine Freunde und Kunden:

Heute wollten wir eigentlich mit Ihnen 30 Jahre a/c/t feiern, denn am 1. April 1990 startete die a/c/t Beratungs & System GmbH für vorBildliche Kommunikation Ihren Betrieb in Taufkirchen bei München. Leider können wir aber unsere Luftballons nicht aufblasen.

Wir wollten in lockerer Umgebung unsere Erfahrungen in der Gestaltung und Umsetzung von Projekten mit audiovisueller Medientechnik, mit Ihnen, in unseren Geschäftsräumen in Oberhaching teilen. Ergänzen wollten wir diese Veranstaltung mit Kurzvorträgen zu aktuellen Themen wie:

„LED-Wände erobern den Konferenzraum“,

„Räume und Technik für Webkonferenzen“,

„Digital Signage in der Unternehmenskommunikation“,

„Nachhaltige Servicekonzepte für den Betrieb audiovisueller Medientechnik“

Bereits vor zwei Wochen haben wir uns entschieden diesen Termin auf den 12. Mai 2020 zu verschieben. Wir fragen uns natürlich, ist dieser Termin realisierbar, wie entwickelt sich Corona, welche Bewegungsbeschränkungen wird es dann geben und was wünschen Sie, unsere Stakeholders?

Corona hat uns bewiesen, dass vieles auch anders geht, Home-Office, Kunden- und Lieferantentermine per virtuellen Konferenzen und die Schulungen über Webinare. Aber es zeigt auch wo die Schwächen unserer Systeme und die menschlichen Empfindlichkeiten liegen.

Wir alle brauchen in solchen schwierigen Zeiten virtuelle Lösungen für Information und Kommunikation. Die gute Nachricht, a/c/t hat seine Kernkompetenzen in der Konzeptionierung, Realisierung und den Betrieb von Lösungen audiovisueller Medientechnik für die unterschiedlichsten Anwendungen in Unternehmen und Organisationen. Diese betreffen auch Webkonferenzen, Webinare, Webcasts, Audio- und Videokonferenzen.

Deshalb werden wir in Zukunft all unserer Veranstaltung auch als virtuelle Konferenz oder Live-Schulung im Netz anbieten.

Hierbei ist es uns wichtig den direkten Austausch mit Ihnen über Fragen oder Chats aufrecht zu halten. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Sie auch zeitversetzt eine Aufzeichnung der Veranstaltung betrachten können.

Gerade in Zeiten in denen viele Menschen von zuhause arbeiten müssen, haben solche Formate auch große Bedeutung für die interne Kommunikation in Unternehmen und Organisationen.

Auch wir haben unsere Arbeitsorte dezentralisiert, sind aber weiterhin voll funktionsfähig. Wir stehen ihnen gerne telefonisch oder über einen virtuellen Konferenzraum (Zoom, Starleaf, Teams,…) zur Verfügung. Auch unsere Technik ist weiter im Dienst, auch vor Ort, wenn erforderlich.

Herzlichst Ihr a/c/t – Team