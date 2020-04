Eine neu veröffentlichte Version der BlueFox Count-App soll Unternehmen dabei helfen, „Social Distancing“ zu fördern. Die App eignet sich laut Anbieter besonders für alle Unternehmen, die den Personenfluss überwachen und sicherstellen müssen, dass ein Gebiet nicht zu überfüllt wird, wie Beispielsweise Eigentümer in Büros, Restaurants auf dem Campus und in Einzelhandelsgeschäften. Die BlueFox-Lösung kann so programmiert werden, dass jedes Team vor Ort umgehend benachrichtigt wird, wenn die Anzahl der Personen in einem Geschäft oder an einem öffentlichen Ort einen voreingestellten Schwellenwert überschreitet.

Als Hardware stellt BlueFox eigene Sensorik, die in zwei Ausführungen erhältlich ist: eine, die über Ethernet oder Wi-Fi mit dem Internet verbunden ist, und eine, die via SIM-Karte eine Mobilfunkverbindung bietet. Die App kann allerdings auch auf BrightSign Digital Signage-Mediaplayer installiert werden und so die daran angeschlossenen Sensoren nutzen.

Die Lösung erfasst anschließend alle mobilen Geräte, die sich in einer Entfernung von bis zu 30 Metern um Sensor befinden, und meldet, wie viele Handys innerhalb des Raums erfasst wurden. Die Reichweite kann reduziert werden, um sich an kleinere Standorte anzupassen. Dank der SmartDetect-Funktion können ‚always-on‘-Geräte von den Daten ausgeschlossen werden. Dabei achtet BlueFox auf Datenschutz in Übereinstimmung mit Vorschriften wie der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) und dem kalifornischen Consumer Privacy Act (CCPA).

Sind zu viele Personen auf engem Raum, sendet die App Warnmeldungen per SMS an den Vorgesetzten eines Standortes, der entsprechende Maßnahmen einleiten kann. Unternehmen mit mehr als einem Standort können auch für jeden Standort eine eigene Mobilfunknummer festlegen.