Die Display-Tochter von Samsung Electronics, Samsung Display hatte bereits im letzten Jahr aufgrund von sinkender Nachfrage nach Standard-LCD Displays Produktionskapazitäten reduziert. Zur Zeit betreibt Samsung Display noch vier Fabs – zwei in Südkorea und zwei in China. Zukünftig will Samsung Display nur noch LCD-Panels mit Quantum-Dot-Beschichtung herstellen, die Samsung als QLED vermarktet.

Laut Marktberichten (Golem) stehen künftig jedoch QDOLEDs im Fokus: Bei Quantum-Dot-OLEDs werden organische statt anorganische Leuchtdioden für die Hintergrundbeleuchtung verwendet, üblicherweise die blauen Varianten. OLED Backlights lassen sich feiner aussteuern und erzeugen damit bessere Farben und Schwarzwerte.

Die Entscheidung die Produktion von Standard LCDs einzustellen basiert nicht nur auf sinkender Nachfrage, sondern auch dem extrem großen Preisdruck durch chinesische Wettbewerber. Auch LG Display meldet große Verluste bei LCD-Panels. Im letzten Jahr überholte die chinesische BoE zum ersten Mal die koreanischen LCD-Anbieter als weltgrößter LCD-Produzent.