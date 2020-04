Der international agierende Displayhersteller Unilumin mit Sitz in Shenzhen, China, begrüßt Orlando Custodio als neuen General Manager für das Team Brasilien. Der erfahrene Business-Leader kann laut Unilumin auf viele Wachstumserfolge in der AV-Branche zurückblicken, die ihn zum idealen kadidaten für den Posten gemacht haben: „Orlandos größte Fähigkeit ist seine Vision und Kreativität für eine neue Strategie in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt. Wir freuen uns, ihn in unserem Team zu haben, und die Kombination aus seiner Erfahrung, seinem Elan und seiner Kultur macht ihn zu einer idealen Besetzung für die nächsten Wachstumsphasen von Unilumin in Brasilien und Lateinamerika“, so das Unternehmen.

Darüber hinaus gibt Unilumin die Eröffnung eines Showrooms in Lateinamerika bekannt, in dem die relevantesten Technologie-, Design-, professionellen Audio- und Videoanwendungen aus den wichtigsten vertikalen Märkten präsentiert werden, in denen Unilumin tätig is. Dieser soll das Unternehmen dabei unterstützen, im schnell wachsenden Markt der Region einen stabilen Standfuß aufzubauen.