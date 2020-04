Bei der ISE 2020 in Amsterdam im Frühling wurde das Sales-Team von Peerless-AV bei den Inavation-Awards 2020 zum „Best Sales Team“ gekürt, jetzt befördert der Digital Signage und Outdoor Lösungsanbieter zwei Mitglieder. Für Deutschland wird Michaela Hirsch zum neuen Director of Sales, während Gwenaelle Vilette zum Director of Sales für Frankreich befördert wird.

„Herzlichen Glückwunsch an beide zu ihrer großartigen Leistung nach all ihrer harten Arbeit und Hingabe – sehr wohlverdient!“, gratuliert Keith Dutch, Managing Director bei Peerless-AV EMEA den beiden.