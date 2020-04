Intuiface hat die künftige native Unterstützung des Intel OpenVINO-Toolkits angekündigt. Die Digital Experience Plattform, die bereits mit einer Out-of-the-Box-Unterstützung für eine Vielzahl von Sensoren und interaktiven Optionen ausgestattet ist, arbeitet jetzt mit Intel zusammen, um die Möglichkeiten der Computer Vision zu erweitern. Praktisch ohne Einrichtung und mit jeder beliebigen Kamera sollen sich Werbeinhalte auf Digital Signage dadurch dynamisch individualisieren lassen.

Sobald das OpenVINO-Toolkit ausgeführt wird, sendet es einen Echtzeit-Informationsstrom an den Intuiface Player auf demselben oder einem anderen PC. Dazu gehören Informationen über die Anzahl der Personen, die vor der Kamera stehen, sowie über Alter, Geschlecht, Emotionen und Kopfhaltung jedes Einzelnen. Ohne jegliche Kodierung können die Intuiface-Erfahrungen so konfiguriert werden, dass sie auf der Grundlage der vom OpenVINO-Toolkit erfassten Informationen gezielte Aktionen ausführen, wie beispielsweise die Anzeige einer Werbung für einen jungen weiblichen Zuschauer, aber auch die Inhaltsnavigation durch Kopfbewegungen.

Das Ziel sind zutiefst personalisierte Inhalte, die für jedes Publikum auf Abruf bereitgestellt werden, ohne dass auch nur eine einzige Zeile Code selbst geschrieben werden muss. „Mit Hilfe von Intel ist die Computer Vision keine unüberwindbare Hürde mehr für Teams, denen die Fähigkeiten, das Budget oder die Zeit fehlen, um kommerzielle Computer Vision-Lösungen einzusetzen“, sagt Vincent Encontre, COO von Intuiface, „Mit der Intuiface-Integration in Windows-PCs funktioniert alles ‚out of the box‘.“

Die Daten – von Informationen aus der Computervision bis hin zu den von den Benutzern auf dem Displays getroffenen Auswahlen – können online gespeichert und mit Hilfe von Intuiface Analytics visualisiert werden, um Trends zu erkennen und Einblicke in die Zielgruppe zu gewinnen und festzustellen, wie ihre Vorlieben mit ihren Merkmalen übereinstimmen.