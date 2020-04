Für immer mehr Menschen gehört es zum beruflichen Alltag, mit Personen an verschiedenen Orten zusammenzuarbeiten, nicht erst seit Corona. Die Partner Samsung und Cisco liefern mit „Webex on Display“ und den Displays der QBR- und QMR-Serie passende Lösungen für das digitale Arbeiten, die sich zur nahtlosen Integration von Videokonferenzsystemen in Besprechungsräumen jeglicher Größe eignen.

Die 43- bis 75-Zoll großen Screens sind dabei HDMI-CEC-kompatibel. Die Smart Signage Geräte von Samsung verbinden sich so automatisch mit dem Webex Room Kit, einer All-in-One Lösung für Videokonferenzen von Cisco. Bei eingehenden Anrufen schaltet sich das Display selbständig ein und wählt automatisch die richtige Quelle, damit Bild und Ton in bester Qualität übertragen werden.

Sowohl die QBR- als auch die QMR-Serie können eine Auflösung von bis zu 4k wiedergeben. Dank automatischem Upscaling werden selbst Inhalte mit niedriger Qualität in UHD dargestellt. Die QMR-Serie verfügt darüber hinaus über ein entspiegeltes Display.

Interaktive Teamarbeit mit „Webex on Flip“

Für eine kreativere Zusammenarbeit über Ortsgrenzen hinweg haben Cisco und Samsung jüngst eine Lösung für das Flip 2 präsentiert: Webex on Flip. Die Remote Collaboration Software für das interaktive Flipchart von Samsung kombiniert Webex Teams mit dem Webex Room Kit Mini. Das Programm ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen der Benutzeroberfläche des Webex Room Kits und der Gestaltungsfläche des Flip 2.1.

Über das digitale Flipchart können nun Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort per Video zugeschaltet werden, was wiederum die Zusammenarbeit an Präsentationen, Fotos, Grafiken sowie anderen Dokumenten am Flip 2 erleichtert. So ermöglicht das digitale Flipchart das Verfassen digitaler Notizen in einer Vielzahl von Stilen und Farben auf verschiedensten Hintergründen ohne merkliche Verzögerung.

Mit Webex Room Panorama gibt es jetzt außerdem die Möglichkeit, Videokonferenzen über QLED 8K-Displays von Samsung stattfinden zu lassen. „Es gibt einen wachsenden Bedarf, die Zusammenarbeit sowohl offline als auch online zu verbessern“, sagt Ben Holmes, Head of Marketing and Signage Strategy bei Samsung Europe. „Zusammen mit Cisco Webex bieten wir Unternehmen ein nahtloses Meeting-Erlebnis und zeigen, wie die Zukunft der Arbeit aussehen kann.“