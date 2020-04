Samsung hat Snapshooter und Fotografen des Berufsverbands freie Fotografen und Filmgestalter dazu eingeladen, ihre inspirierenden Bilder in einem für sie neuen Medium mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die Ausstellung trägt das Motto „Stay Inspired“ und steht Besitzern eines Samsung The Frame Displays im Samsung Art Store kostenfrei zur Verfügung. Mit über 50 Fotografien kann in den eigenen vier Wänden eine Reise an schöne und besondere Orte gemacht werden.

Die Snapshooter sind mit Samsung Smartphones um die ganze Welt gereist, um besondere Momente festzuhalten. Unter den langjährigen Partnern von Samsung befindet sich unter anderem Helin Bereket. Ihre Werke bilden den Spiegel ihrer Reisen und leben von einer großen Vielfalt an immer wechselnden Motiven. Fotograf Juan Camilo Roa hält daneben am liebsten moderne Architektur und euphorisierende Farben für die Ewigkeit fest. Als einer der renommiertesten Landscape-Fotografen Deutschlands war auch Max Muench für Samsung auf Foto-Tour unterwegs. Er begeistert regelmäßig hunderttausende Follower auf seinen Social Media-Kanälen und nun auch Besitzer von The Frame dank der #TheHomeExhibition.

Nach vier Wochen werden die Bilder durch neue Motive ersetzt. Auf die 21 Fotografien der mit Samsung kooperierenden Snapshooter folgen 29 Werke der Fotografen des BFF (Berufsverband freie Fotografen und Filmgestalter). Dieser beherbergt neben vielen talentierten, auch mehrere namenhafte Künstler.

„Sich Inspirationen zu suchen und Inspirationen zu schaffen ist wertvoll. Die von Leo Burnett konzipierte Kampagne eröffnet eine Ausstellung, in der wir vielseitige Fotoarbeiten direkt nach Hause bringen und Künstlern eine alternative Plattform geben, um ihre Werke zu zeigen“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics Samsung Electronics Deutschland GmbH. „Gleichzeitig ermöglichen wir unseren Kunden ein exklusives, kostenloses Erlebnis und neue Perspektiven für ihren The Frame.“