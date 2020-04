Als Channel Manager sind Sie verantwortlich für die Ergebnisse und Wachstumsziele von Philips Professional Displays mit First Tier Kunden (IT / AV Distributoren) in Deutschland und Österreich. Sie sind die Schnittstelle zwischen den Distributoren und internen Funktionen, wie Vertrieb, Marketing, Service und den regionalen Sales Managern, die für Wiederverkäufer und Systemintegratoren zuständig sind. Der Channel Manager berichtet an den Business Director Philips Professional Displays Solutions DACH und arbeiten aus dem Home Office.

Mehr dazu bei Philips/TPV