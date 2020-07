Ab sofort übernimmt Dominik Scholta als CEO die Geschäftsführung von Hearts & Science Germany. Mit dem 37-Jährigen legt die Omnicom Media Group Germany, zu welcher die auf datenzentriertes Marketing spezialisierte Agentur gehört, die Führung in die Hände eines Managers aus den eigenen Reihen. Zusammen mit Richard Kim, COO von Hearts & Science und seit Mitte 2018 an Bord der Agentur, soll Scholta in seiner neuen Funktion das Kundengeschäft in Deutschland weiter ausbauen sowie die datengestützte Verknüpfung von Kreation und Media für Hearts & Science vorantreiben.

Scholta ist seit über 15 Jahren in der Media- und Marketingbranche tätig und bereits seit 2007 Teil des Omnicom Agenturnetzwerkes. Seit 2016 leitet er die Digitalagentur OMG Fuse, zunächst als Managing Partner und zuletzt als Managing Director, die sich unter seiner Führung von einer Spezialabteilung für Branded Entertainment und Sonderwerbeformen zu einer eigenen Agenturmarke für digitale Kommunikation mit mehr als 50 Mitarbeitenden entwickelte. Er übernimmt die Position von André Rahn, der Hearts & Science seit Gründung im Februar 2017 als Managing Director geführt hat und das Unternehmen auf eigenen Wunsch bis Ende Juli verlassen wird, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.