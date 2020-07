Rund um die Corona-Pandemie sind viele Verschwörungstheorien und Falschmeldungen im Umlauf, ob zum Ausbruch oder erfundenen Impfstoffen. Google greift jetzt ein und will mit einer Änderung seiner Werberichtlinien ab dem 18. August Einnahmen durch Ads neben solchen Meldungen verhindern, wie das Technik-Portal heise.de und The Verge berichten. Auch Werbung an sich, die falsche Behauptungen oder Verschwörungstheorien verbreitet, soll verboten werden.

Sollten Meldungen auf einer Webseite öfter dem „maßgeblichen wissenschaftlichen Konsens“ über die Coronavirus-Pandemie widersprechen, könnten diese Seiten von Google sogar komplett entmonetarisiert werden. Die Richtlinie soll dabei aber nicht für Webseiten gelten, die die Existenz dieser Theorien entlarven oder darüber berichten.