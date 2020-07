Der Treiber der Übernahme von Seen Media durch Umdasch lag von Anfang an in der engen Verknüpfung von Retail Architektur, Ladenbau und Digital. Schon in der Planungsphase sollen alle Gewerke aus einer Hand geplant werden um möglichst ein einheitliches und lückenloses Customer Experience zu liefern.

Die klassische Integrationstätigkeiten von Umdasch Digital werden weiterhin an den Standorten in Aachen und Linz/AT geplant und realisiert.