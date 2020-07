Der neue Kurzdistanz-Laserprojektor DU4371Z-ST von Vivitek ist 360 Grad positionierbar underzeugt eine Bilddiagonale von bis zu 278 Zoll und eine Helligkeit von 5.100 Lumen bei WUXGA-Auflösung. Für ein brillantes Bild sorgen laut Hersteller die integrierten DLP DarkChip3 und BrilliantColor Technologien. Diese schaffeno optimale Schwarzwerte sowie lebendige, farbenfrohe Bilder bei einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000:1.

Ein eigener Anschluss sorgt für die Kompatibilität mit dem passiven 3D-Synchronisationsprotokoll für IR (Infrarot). Mit diesen Eigenschaften ist das Gerät sowohl für Mapping-Projektionen, aber auch für alltägliche Anwendungen in Bildungseinrichtungen oder Unternehmen geeignet. Der Projektor benötigt dank des 0.5 Kurzdistanz-Objektivs lediglich einen Abstand von zwei Metern zur Wand, um eine Bildgröße von 185 Zoll zu erreichen. Bei einem Abstand von drei Metern erzielt er immer noch eine gestochen scharfe Projektion mit einer Bilddiagonale von 278 Zoll.

Mittels HDBaseT Schnittstelle kann das Bildsignal per Kabel bequem über weite Strecken an den Projektor übertragen werden und für digitale Audioinhalte wurde im Projektor eine Standard-CAT5e/6-LAN-Schnittstelle integriert. Der Short-Throw-Projektor wird ab Werk mit der Crestron RoomView Software für Netzwerküberwachung und -verwaltung geliefert und kann so zentral gesteuert und überwacht werden. Verfügbar ist der DU4371Z-ST ab sofort zum unverbindlichen Preis von 2.690,00 EUR (exklusive MwSt.).