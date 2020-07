Panasonic hat eine neue Serie von 1-Chip-DLP-Laserprojektoren speziell für Museen und Ausstellungen angekündigt. Die PT-RZ990-Serie nutzt 1-Chip DLP Bildtechnologie der nächsten Generation und die Quartet Colour Harmonizer von Panasonic und liefert so eine hohe Helligkeit in Kombination mit kräftigen und lebendigen Farbbildern. Der Harmonizer ist eine neue Farbradtechnologie mit optimiertem optischen Design, die die Lichtquellenausgabe entsprechend den Farbanforderungen präzise moduliert. Realistischere Bilder sind die Folge. Diese passen sich zudem bei hellem Licht mit der System Daylight View 3 Technologie automatisch den Lichtverhältnissen an, um stets optimal sichtbar zu sein.

Die Serie ist laut Hersteller einfach zu installieren und verfügt über die Smart Projector Control, mit der Funktionen wie Linseneinstellung, Eingangsumschaltung, Statusüberwachung und Autofokus von einem Smartphone aus gesteuert werden können. Hardwareseitig werden unkomprimierte 4K/60p-Signaleingänge über HDMI- oder DIGITAL LINK-Anschlüsse für eine einfache Integration unterstützt. Eine Palette von elf optionalen Objektiven, die weite Projektionsentfernungen von 0,280:1 bis 8,58:1 abdecken, bietet neue kreative Möglichkeiten. Zu den kompatiblen Objektiven gehört das Ultra-Short-Throw-Zoomobjektiv ET-DLE020, das weltweit erste UST-Objektiv mit Nullversatz mit Zoom und V/H-Shift für die Installation in kleinen Räumen.

Die Serie wurde für 20.000 Stunden wartungsfreie Zuverlässigkeit entwickelt. Sollte doch etwas schief gehen können die Projektoren so konfiguriert werden, dass sie sofort auf ein Backup-Eingangssignal umschalten, sollte das Primärsignal unterbrochen werden. „Mit dieser Projektoren-Serie können Museen und Ausstellungsräume hellere, mutigere und eindringlichere Farbdarstellungen liefern. Die PT-RZ990-Serie nutzt unsere neuesten innovativen Farbtechnologien zusammen mit 4K-Eingabemöglichkeiten für eine zukunftssichere Produktpalette“, so Thomas Vertommen, European Product Manager für Panasonic Business.