Svetlana Sorokina tritt dem EMEA-Führungsteam von Ingram Micro bei und ist künftig verantwortlich für die Leitung der Schweiz, die für Ingram Micro weiterhin ein wachstumsstarker Markt ist. Sorokina arbeitet seit 2012 für Ingram Micro und lebt seit 20 Jahren in der META-Region (Naher Osten, Türkei, Afrika). Die Erfahrung des eigenen Teams und der Partner sowie profitables Wachstum und die Erweiterung des Portfolios an fortschrittlichen Lösungen und Dienstleistungen gehören zu ihren obersten Prioritäten für ihr neues Team in der Schweiz.

„Die energiegeladene, auf Wachstum ausgerichtete Denkweise von Svetlana und ihre starke interkulturelle Arbeitsethik werden sich für ihre neue Rolle in EMEA als unschätzbar wertvoll erweisen“, erklärt Mark Snider, Executive Vice President und Group President von EMEA. „Ihre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing von Advanced Solutions, kombiniert mit ihrem Wissen über Produkte und Technologien, wird ein größeres Engagement schaffen und mehr Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, unsere Partner und deren Kunden aufdecken. Wir freuen uns sehr, ihren anhaltenden Erfolg zu feiern und heißen Svetlana in unserem EMEA-Führungsteam willkommen.“