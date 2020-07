Samsung The Serif Retro-Kampagne mit Lego, Heinz & Co

Samsung Electronics startet weltweit eine aufregende „What’s on The Serif“-Kampagne für den Lifestyle-TV „The Serif“. The Serif wurde gemeinsam mit den französischen Möbeldesignern Ronan & Erwan Bouroullec“ entwickelt und 2016 erstmals vorgestellt. Das unverwechselbare i-förmige Design soll den möbelähnlichen TV wieder in Fokus rücken.

Inspiriert von den sich schnell ändernden Trends startet Samsung eine innovative Kampagne, die die Designmerkmale der Serif hervorhebt, die angenehme Nostalgie mit einem Retro-Appeal hervorrufen.

Samsung konnte einige weltbekannte Marken als Partner gewinnen. Unternehmen wie Lego, Heinz, Nintendo, Alessi oder Callaway Golf präsentieren ihre Klassiker rund um Serif TVs und werden die Kampagne mit eignen Hashtags begleiten.