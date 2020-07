Nachdem ZetaDisplay das auf Digital Signage spezialisierte Unternehmen Mitte Oktober 2019 übernommen hat, wurde nun zum 1. Juli die Firmierung auf ZetaDisplay geändert. Zukünftig sollen alle ZetaDisplay-Töchter weltweit unter dem Namen der Mutter operieren. Am Unternehmensstandort von Gauddi in Moordrecht wurden zum Monatsanfang die neuen Logos installiert.

ZetaDisplay ist seit 20 Jahren im Digital Signage-Markt tätig und betreibt mehr als 50.000 digitale Touchpoints für Kunden in 50 Märkten weltweit. Vor Gauddi übernahm ZetaDisplay bereits mit QYN den größten Digital Signage-Integrator und ehemaligen Scala-Partner. Das kombinierte niederländische Team von Zeta umfasst mehr als 50 Fachleute, die Kunden wie KPN, ING, Luxaflex, RAI Amsterdam, Jaguar Land Rover, GrandVision, Ziggo Dome und Pathé betreuen. Weitere über hundert Experten arbeiten in den sieben Büros in Europa. Mit der Übernahme von Gauddi im vergangenen Jahr hat das ursprünglich schwedische Unternehmen seine internationale Präsenz verstärkt, um der gestiegenen Kundennachfrage gerecht werden zu können.

Edo Sleutelberg, Verkaufsleiter: „Das Team Gauddi ist nun seit acht Monaten Teil von ZetaDisplay. Während dieser Zeit waren wir damit beschäftigt, unsere Aktivitäten zu integrieren. Ab dem 1. Juli wird der Name Gauddi verschwinden und wir werden nun unter der Flagge von ZetaDisplay fahren. Unser Team freut sich auf eine neue Phase, in der wir die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Beziehungen und Partnern fortsetzen“.

Hans-Christiaan de Vaan, Direktor ZetaDisplay: „ZetaDisplay ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Digital Signage und weltweit tätig. Wir sind einer der europäischen Marktführern, und gemeinsam mit Gauddi werden wir einer noch breiteren Zielgruppe das beste Produkt anbieten“.