Mit dem ControlCenter-Xperience kündigt die Guntermann & Drunck GmbH (G&D), Hersteller von KVM-Systemen für Kontrollraumanwendungen, einen Showroom für seine cutting-edge KVM-Technologien an. Hinter dem Namen verbirgt sich ein fest installierter Kontrollraum am Unternehmenssitz in Siegen, der für individuelle Kundendemonstrationen genutzt werden kann. Nach dem Motto „Erleben Sie KVM wie nie zuvor“ will das Unternehmen hier ein 360°-Erlebnis anbieten und zeigen, wie intelligente KVM-Systeme das Zusammenspiel unterschiedlicher Anwendungen in modernen Kontrollraum-Umgebungen realisieren. Eröffnet werden soll der Showroom am 1. Oktober 2020.

Der Showroom zeigt ein komplettes Kontrollraum-Setup, bei dem die Rechnerinfrastruktur abgesetzt wurde. Im Fokus steht das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Systeme und Technologien, aber auch die Interaktion zwischen Kunden und Partner und das Unternehmen als Berater. Unter anderem können Besucher angefangen von benutzerfreundlichen Funktionen für die perfekte Kontrollraumanwendung über intelligente Steuerungsmöglichkeiten via API bis hin zu Lösungen für die optimale Ansteuerung von Videowalls erleben.

Im ControlCenter-Xperience will G&D Live-Demonstrationen vor Ort – darüber hinaus aber auch Remote-Präsentationen per Live-Video durchführen. Das Unternehmen kann damit in Zukunft unabhängig von Zeit und Ort seinen Kunden und Partnern eine Plattform zur persönlichen Live-Beratung an einer realen Kontrollraum-Anwendung anbieten – und sein Leistungsspektrum in Aktion präsentieren. Kunden können für Projektgeschäfte individuelle Führungen live oder remote buchen.

Weitere Informationen zum neuen Showroom und zu den Buchungsmöglichkeiten gibt es unter https://xperience.gdsys.com