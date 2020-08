Bodle Technologies kündigt das weltweit erste TFT-gesteuerte Solid State Reflective Display an, das auf einer GEN2.5-Linie im taiwanesischen Industrial Technology Research Institute (ITRI) hergestellt wird. Unter der Leitung von Bodles VP for Manufacturing, TS Jen, nutzte das Team in Taiwan die Entwürfe und Forschungsaktivitäten von dem in Oxford ansässigen Bodle-Team zur Herstellung der Testdisplays.

TS Jen kommentiert: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Bodle, der uns die Gewissheit gibt, dass unsere Technologie mit Standardverfahren herstellbar ist“. Das SRD ist ein reflektierendes Farbdisplay mit extrem niedrigem Stromverbrauch, das auf phasenwechselnden Materialien basiert, die innerhalb eines breiten Temperaturbereichs arbeiten können. Sie finden Anwendungen in Bereichen wie mobilen Zweitbildschirmen, elektronischen Regalanzeigen (ESL) sowie personalisierte Schmuckstücke oder Uhren.

„Zu sehen, wie diese Technologie von ein paar Pixeln auf F&E-Mustern, die auf einer Labor-Beschichtungsanlage hergestellt wurden, auf Displays mit fast einer Viertelmillion Pixel skaliert wird, die auf einer Produktionsbeschichtungsanlage hergestellt wurden, ist fantastisch. Viele der Materialien und Produktionsprozesse basieren auf denen, die für wiederbeschreibbare optische Discs verwendet werden, ein Bereich, in dem ich seit vielen Jahren tätig bin. Wir waren in der Lage, diese Prozesse anzuwenden, um den Übergang zu einem besser herstellbaren Prozess für die SRD zu beschleunigen“, erläutert Andrew Pauza, VP für Werkstoffe und Technik bei Bodle.

Als nächsten Schritt will Bodle seine Expansions- und Erweiterungsplänen in Taiwan vorantreiben und die Technologie in den kommenden Jahren kommerzialisieren.