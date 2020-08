Die Store Makers der umdasch Group gestalten mit ihren Ladenbaukonzepten außergewöhnliche Erlebniswelten für anspruchsvolle Kunden in den Branchen Lifestyle, Food, Premium und Digital Retail. Als Teil der umdasch Digital Retail ist die umdasch Seen Media GmbH mit ihren Standorten in Aachen und Duisburg einer der marktführenden Komplettanbieter für digitale Kommunikationslösungen in Unternehmen, am Point of Sale und Point of Interest. Mit der Erfahrung aus mehr als 15.000 Installationen in über 90 Ländern weltweit, dem Know-how eines interdisziplinären Expertenteams und der konsequenten Nutzung von Synergien, erschafft die umdasch Seen Media innovative Digital Signage Konzepte.

Bereichern Sie unser Team in Aachen oder Duisburg ab sofort als

Senior Project Manager in Vollzeit (w/m/d)

Ihre Aufgaben:

Projektmanagement von anspruchsvollen Digital Signage Projekten

Ressourcenplanung

Projektcontrolling mit Hilfe unserer Warenwirtschafssysteme

Kundenbetreuung während der Projektphasen

Enge Abstimmung mit den Projektbeteiligten: Partnern, Dienstleistern, Kunden, etc.

Erstellung von Projektabschlüssen und Review-Dokumenten

Bid-Management

Umsetzung von PMO Aufgaben

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik oder Betriebswirtschaftslehre oder abgeschlossene technische oder kaufmännische Berufsausbildung

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement

IT-/ Medien-Affinität

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Warenwirtschaftssystemen

Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung

Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise

Organisations- und Kommunikationstalent

Teamfähigkeit

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Konversationssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

Sehr gute MS Office-Kenntnisse

Führerschein der Klasse B

Reisebereitschaft

Unsere Benefits:

Ein sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsorientierten Unternehmen

Eine harmonische Arbeitsatmosphäre in einem sympathischen Team

Flache Hierarchien

Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit der Arbeit im Homeoffice

30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Gesundheitsförderung unter anderem durch Fitnessstudiozuschuss, Business Bike Leasing, Getränkeversorgung und Obst am Arbeitsplatz

Weiterbildungsmöglichkeiten

Nur ein paar Klicks bis zu Ihrem nächsten Karriereschritt:

Wenn wir Sie neugierig auf uns machen konnten – gut. Wenn Sie uns gleich Ihre Bewerbung schicken – umso besser! Senden Sie Ihre Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bitte per E-Mail an: Katharina.Guntermann@umdasch.com

Ihre Ansprechpartnerin ist Katharina Guntermann

Tel.: 0241 99007-178