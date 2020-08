Die Corona-Krise hat vieles verändert und auf dem Weg zu „back to normal“ ist jeder vorsichtiger geworden. Abstand halten, häufiger lüften und Händewaschen sowie Desinfektion gehören zum Arbeitsalltag. Die Kindermann HDMI Control Basic 4K60 unterstützt zusätzlich, in dem sie den Kontakt in kleinen Besprechungsräumen, Mittelzonen und Klassenzimmern weiter reduziert. Die Einheit vereint eine automatische Mediensteuerung mit einem Signalverstärker für HDMI.

Die Steuerung startet die Technik automatisch, entweder sobald eine Person den Raum betritt über einen optionalen Präsenzsensor, oder spätestens, wenn ein HDMI Signal erkannt wird. Realisiert wird das über vorab hinterlegte Steuerbefehle per CEC-, RS232- und/oder IR-Protokoll, die an das Display oder den Projektor im Raum geschickt werden. Zusätzlich können über Relaiskontakte auch eine Leinwand, ein Lift oder Jalousien gesteuert werden.

Schalter und Sensoren können über einen Kontakteingang angeschlossen werden. Es funktionieren alle gängigen Präsenzsensoren mit potentialfreien Kontakten. Bei Signalverlust oder Verlassen des Raumes, wird die Technik auf dem gleichen Weg nach einer festgelegten Zeit wieder deaktiviert. Die Einheit unterstützt die volle Bandbreite von HDMI 2.0. Ein eingebauter „Signal Equalizer” sorgt für die Regenerierung von HDMI-Signalen und ermöglicht so eine stabile Übertragung auch bei größeren Kabellängen.

Die Kindermann HDMI Control Basic 4K60 ist ab sofort zum UVP von 269,00 Euro zzgl. MwSt. verfügbar.