In den 60er Jahren lieferte Poly (vormals Plantronics und Polycom) das Headset für Neil Armstrong, das die berühmten Worte „Ein kleiner Schritt …“ übermittelte und ist auch heute noch aktiv im Bereich Real-Time Communication. Mit den Poly Studio Videobars bietet das Unternehmen beispielsweise Lösungen mit integrierten Zoom- und Team-Besprechungsfunktionen. Dabei sind alle Poly-Lösungen plattformunabhängig und arbeiten nahtlos mit jeder gängigen Videokonferenzsoftware und jedem gängigen Betriebssystem zusammen.

Der Spezialist für IT-Distribution Siewert & Kau (S&K) bietet die Produkte von Poly für smarte Collaboration jetzt an. Hier konzentriert sich S&K unter anderem auf den Bereich des hybriden Lernens in Schulen, bietet die Tech aber beispielsweise auch für Telemedizin und medizinische Fernberatung an.

„Wir freuen uns, mit Siewert & Kau einen weiteren Partner im Bereich Konferenzraumlösung in unser Partnernetzwerk aufgenommen zu haben“, sagt Henning Schäfer, Senior Director Sales DACH und EE bei Poly. „S&K wird ausgewählte Lösungen anbieten, die der Marktorientierung im Bereich Konferenzraumlösungen entsprechen und die mit einer breiten Produktpalette aus dem Poly-Portfolio zur Unterstützung von Hybridarbeit, Fernunterricht und Telemedizin in Deutschland erweitert werden.“