Das Team von Collabtech, Anbieter von digitalen Workflow-Lösungen, wächst um gleich zwei Neuzugänge. Chris Ebner, der zuvor für ein grosses Datenmanagement-Unternehmen arbeitete und dort erfolgreich globale Projektabwicklungsteams leitete, tritt als neuer SVP of Operations bei.

„Die Covid-Pandemie hat die Art und Weise verändert, wie wir arbeiten und Informationen austauschen. Zudem ist die Welt mehr denn je dazu bereit, in einer virtuelleren Umgebung zusammenzuarbeiten. Collabtech unterstützt Menschen bei der Nutzung digitaler Plattformen zur Collaboartion. Ich freue mich sehr, zum Team dazuzustoßen und das in einer so entscheidenden Zeit für diese Branche“, so Ebner.

Des weiteren tritt Ilyasse Ez-Zallaouy als Spezialist für Collaboration mit Sitz in Frankreich dem Collabtech-Team bei. Jon Sidwick, ehemals CEO von Maverick AV Solutions und inzwischen neuer Präsident von Collabtech, kommentiert: „Wir wachsen gerade mit hohem Tempo. Die Ernennungen von Chris und Ilyasse ermöglicht uns, diesen Trend fortzusetzen und mehr Menschen dabei zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Beide bringen eine Fülle von technischem Fachwissen mit und werden sich auf die Unterstützung unseres Portfolios an digitalen Workflow-Lösungen für Unternehmens konzentrieren.“